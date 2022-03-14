Собянин отменил масочный режим в связи со стабильным улучшением эпидситуации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин отменил масочный режим. Об этом мэр Москвы сообщил на своем личном сайте.

Требования по использованию защитных масок перестанут действовать с 15 марта. По словам Собянина, это решение принято благодаря стабильному улучшению эпидемиологической ситуации в городе.

Также в столице отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях. Речь идет о регулярном измерении температуры тела работников, установке разделительных перегородок на рабочих местах и так далее.

"В нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление", – сказал мэр.

Ранее Сергей Собянин отменил значительную часть ограничений в связи с улучшением ситуации с COVID-19. С 3 марта в Москве прекратилось использование QR-кодов, также были отменены ограничения в сфере спорта и культуры.

Анастасия Ракова сообщила, что за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 и уровень госпитализаций в Москве снизились на 40%. По ее словам, вскоре власти города вернут в обычный режим работы порядка 600 коек в четырех городских больницах.

