Эксперт рассказала, как узнать, болел ли привитый от COVID-19 бессимптомно

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Руководитель направления лабораторной медицины ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова рассказала, что определить, переболел ли бессимптомно коронавирусом человек, который ранее был привит от COVID-19, позволит тест на антитела именно к нуклеокапсиду, а не к S-белку.

"Когда мы болеем, то контактируем с целым вирусом, со всеми его структурами, а значит, после болезни у нас появляются антитела и к S-белку, и к нуклеокапсиду", – приводит слова специалиста РИА Новости.

Тиванова уточнила, что антитела к нуклеокапсиду говорят о том, что человек имел контакт с зараженным коронавирусом. Таким образом, если обнаружены антитела и к S-белку, и к нуклеокапсиду, значит, человек, возможно, переболел. Если же обнаруживаются антитела только к S-белку, то, скорее всего, человек не болел, но был вакцинирован.

Эксперт подчеркнула, что определить, болел ли человек коронавирусом только по симптомам постковидного синдрома, невозможно.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что в России могут наблюдаться незначительные повышения заболеваемости коронавирусом, однако в целом тенденция идет на снижение. Специалист считает, что значительные вспышки заболеваемости могут наблюдаться при появлении новых штаммов в следующем эпидемиологическом сезоне.

1 марта Роспотребнадзор утвердил новые рекомендации по противоэпидемическим мерам с учетом снижения заболеваемости коронавирусом и распространения штамма "Омикрон". Они предусматривают только сохранение масочного режима в закрытых помещениях и усиленный режим дезинфекции.