В РФ утвердили новые рекомендации по противоэпидемическим мероприятиям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
В России утвердили новые рекомендации по противоэпидемическим мерам с учетом снижения заболеваемости коронавирусом и распространения штамма "Омикрон", сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Эти рекомендации предусматривают только сохранение масочного режима в закрытых помещениях и усиленный режим дезинфекции.
Как подчеркнули в ведомстве, рекомендации касаются различных отраслей экономики, актуальны для текущей эпидемиологической ситуации и подготовлены с учетом мнения ученых и опыта других стран.
"Руководителям Управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации даны поручения держать на контроле ситуацию по противодействию коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что по итогам последних восьми недель рост заболеваемости фиксируется только в шести регионах, в 75 субъектах отмечено снижение. В целом снижение заболеваемости коронавирусом фиксируется во всех возрастных группах.
Ранее замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко заявил, что ситуация с коронавирусом в России постепенно нормализуется. Он отметил что несколько недель назад в стране произошел существенный подъем заболеваемости, однако в настоящий момент нагрузка на амбулаторное звено постепенно снижается.
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