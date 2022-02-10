Инфекционист объяснил, сколько прививок защитят от мутаций коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Вакцинолог, инфекционист Евгений Тимаков заявил, что две первичные прививки не спасают от мутаций коронавируса, а лишь обеспечивают легкое течение заболевания.
"Так как вирус видоизменяется, к сожалению, без тренировки иммунитета бустерными дозами или повторным заболеванием антитела не образуются. Поэтому самое эффективное – это вакцина, бустер и еще один бустер. То есть сейчас тройная вакцинация самая эффективная", – сказал Тимаков в эфире телеканала Москва 24.
При этом он затруднился ответить на вопрос, насколько целесообразно делать большее количество прививок в короткий срок.
Ранее академик РАН, завкафедрой Первого государственного медицинского университета имени Сеченова, вирусолог Виталий Зверев рассказал, что делать прививку от коронавируса иностранными препаратами после вакцинации "Спутником V" или "Спутником Лайт" можно только через 3–4 месяца.
По его словам, частая ревакцинация может привести к повышенному риску миокардита у мужчин.
Инфекционист рассказал, как часто нужно прививаться от COVID-19
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