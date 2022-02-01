Минздрав РФ продлил срок годности вакцины "ЭпиВакКорона"

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Министерство здравоохранения России продлило срок годности вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона". Об этом со ссылкой на центр "Вектор" Роспотребнадзора сообщает ТАСС.
Срок годности увеличен до 9 и 10 месяцев в зависимости от производственной площадки.
"В связи с этим и сроки годности, которые в обязательном порядке подтверждаются данными по изучению стабильности серий, произведенных на конкретной производственной площадке, отличаются", – говорится в сообщении.
В "Векторе" отметили, что сроки годности могут быть пересмотрены в сторону увеличения, это зависит от получения новых данных.
В конце января стало известно, что российский Минздрав приостановил закупки и поставки "ЭпиВакКороны". Отмечалось, что в большинство субъектов последние партии этой вакцины были поставлены в конце ноября – начале декабря 2021 года.
В "Векторе" тогда подчеркнули, что производство идет в соответствии с планами. На складах производителей еще есть выпущенные в конце прошлого года четыре серии "ЭпиВакКороны-Н". При этом в Минпромторге заверили, что во всех регионах сформирован значительный запас всех вакцин от коронавируса.
В министерстве здравоохранения РФ рассказали, что текущие остатки "ЭпиВакКороны" удовлетворяют имеющуюся в них потребность.
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