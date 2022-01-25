В Минздраве объяснили приостановку поставок "ЭпиВакКороны"

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Текущие остатки вакцины "ЭпиВакКорона" удовлетворяют имеющуюся в них потребность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

По его словам, вакцины от коронавируса закупают в зависимости от потребности.

"Препараты для вакцинации от COVID-19 закупаются, исходя из потребности, с учетом показаний к применению и противопоказаний", – подчеркнул Кузнецов.

Ранее СМИ сообщили, что Минздрав РФ приостановил закупки и поставки вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". В Госдуме отметили, что вакцина якобы давно не поставляется в регионы. В большинство субъектов последние партии были поставлены в конце ноября – начале декабря 2021 года.

По словам представителя научного центра "Вектор", производство идет в соответствии с планами. На складах производителей еще есть выпущенные в конце 2021 года четыре серии "ЭпиВакКороны-Н".

При этом в Минпромторге подчеркнули, что во всех регионах сформирован значительный запас всех вакцин от коронавируса.