Минздрав РФ приостановил закупки и поставки вакцины "ЭпиВакКорона" – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Роспотребнадзора

Минздрав РФ приостановил закупки и поставки вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на сотрудника одного из научных институтов.

В Госдуме отметили, что вакцина давно не поставляется в регионы. В большинство субъектов последние партии были поставлены в конце ноября – начале декабря 2021 года.

"Запросов на выпуск этой вакцины в 2022 году ни со стороны Минздрава, ни со стороны дистрибутора – Национальной иммунобиологической компании ("Нацимбио") "Ростеха" – не поступало", – отметил представитель "Герофарма", контрактного производителя "ЭпиВакКороны" среди частных фармкомпаний.

По словам представителя научного центра "Вектор", производство идет в соответствии с планами. На складах производителей еще есть выпущенные в конце 2021 года четыре серии "ЭпиВакКороны-Н".

При этом в Минпромторге подчеркнули, что во всех регионах сформирован значительный запас всех вакцин от коронавируса. Представитель Минздрава отметил, что закупок препаратов "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" не было в последнее время, так как их остатки удовлетворяют имеющуюся потребность.

Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что "Омикрон" не станет последним штаммом коронавируса. Он заявил, что сценарий, при котором распространение "Омикрон"-штамма приведет к окончательному формированию коллективного иммунитета, нереалистичен.

Иммунолог выразил мнение, что рассчитывать на формирование коллективного иммунитета только за счет "Омикрона" невозможно.

