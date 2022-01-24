Иммунолог заявил, что "Омикрон" не станет последним штаммом коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
"Омикрон" не станет последним штаммом коронавируса. Такое мнение "Газете.ру" высказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
Он заявил, что сценарий, при котором распространение "Омикрон"-штамма приведет к окончательному формированию коллективного иммунитета, нереалистичен.
"Достаточно взять калькулятор и прикрикнуть по дням среднюю заболеваемость", – заявил специалист, отметив, что далеко не все случаи выявляются официально.
"В итоге мы максимально получим около 35% переболевших за всю волну, если, конечно, не случится супервспышки – там 40–45% только будет", – добавил он.
Иммунолог выразил мнение, что рассчитывать на формирование коллективного иммунитета только за счет "Омикрона" невозможно.
"Дельта" полностью себя не изживет – она остается у животных и небольшого количества людей", – объяснил Крючков.
Специалист подчеркнул, что "Омикрон" точно не станет последним штаммом коронавируса. По его словам, в Дании уже выявлен подштамм "Омикрона".
"Уже появился "СуперОмикрон". Например, "Дельта" была сильно мощнее всех остальных штаммов, а "Омикрон" оказался мощнее и ее. Новый подштамм не сильно мощнее оригинального "Омикрона", но тем не менее внушает опасение", – добавил иммунолог.
Ранее эксперт в области микробиологии и эпидемиологии инфекционных болезней, консультант Олимпийской спортивной конфедерации Германии Барбара Гертнер заявила, что "Омикрон" может стать началом конца пандемии коронавируса.
В свою очередь, главврач больницы имени Филатова Валерий Вечорко отметил, что инкубационный период коронавируса сократился с семи до трех дней.
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