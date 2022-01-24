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Москва 24

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Общество

16:35

Врач заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19

общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Инкубационный период коронавируса сократился с семи до трех дней, заявил главврач больницы имени Филатова Валерий Вечорко.

По его словам, сейчас симптомы COVID-19 появляются на 1–3-й день после контакта с зараженным. При этом при "Дельта"-штамме инкубационный период составлял 5–7 дней.

"По аналогии с гриппом на первый план выходят жалобы на боли в мышцах, глазных яблоках. При этом объем поражения легочной ткани у заболевших, как правило, небольшой. Пациенты стали реже нуждаться в реанимационном пособии", – написал Вечорко в своем аккаунте в Facebook.

При этом он усомнился в верности высказываний о том, что заражение "Омикрон"-штаммом протекает легче.

Ранее министерство здравоохранения РФ одобрило проведение клинических исследований вакцины от коронавируса для детей. Центр имени Гамалеи получил разрешение на проведение трех этапов исследования безопасности и эффективности препарата "Гам-Ковид-Вак-М" при вакцинации им детей. Оно выдано до 31 декабря 2023 года.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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