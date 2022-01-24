Минздрав одобрил начало клинических исследований вакцины от COVID-19 для детей

Фото: ТАСС/РФПИ и Центр имени Гамалеи
Министерство здравоохранения РФ одобрило проведение клинических исследований вакцины от коронавируса для детей. Об этом свидетельствуют данные реестра разрешений на исследования лекарственных препаратов.
Центр имени Гамалеи получил разрешение на проведение трех этапов исследования безопасности и эффективности препарата "Гам-Ковид-Вак-М" при вакцинации им детей. Оно выдано до 31 декабря 2023 года.
В исследовании примут участие порядка 2 200 добровольцев. Оно пройдет на базе Морозовской детской больницы, Детской городской клинической больницы имени Башляевой и Сеченовского медицинского университета.
Ранее в России зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник М" для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Она состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. По итогам испытаний Минздрав выдал все необходимые документы.
Позже глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что клинические испытания вакцины от коронавируса для детей от 6 до 11 лет должны будут начаться в ближайшее время.
"Это наш город": первый компонент "Спутника М" получила половина участников исследования
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