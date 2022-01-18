Более 1,5 тыс подростков привились первым компонентом вакцины "Спутник М" в Москве

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Более половины участников исследования вакцины против COVID-19 для подростков уже получили первый компонент. У добровольцев не было зафиксировано серьезных побочных реакций после прививки, рассказал главный педиатр Депздрава, главный врач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.

Он напомнил, что третья фаза клинического исследования вакцины против коронавируса для подростков стартовала в ноябре 2021 года на базе 10 столичных поликлиник и двух детских больниц.

"Сегодня половина запланированной работы проведена: более 1,5 тысячи подростков сделали прививку первым компонентом, более 1,2 тысячи из них – и первым, и вторым. Все это время ребята ведут дневник самочувствия в мобильном приложении, а врачи наблюдают за их состоянием. На данный момент ни у одного вакцинированного не было зафиксировано серьезных неблагоприятных побочных реакций на вакцину", – приводятся слова Османова на портале мэра и правительства Москвы.

Он уточнил, что только в единичных случаях наблюдались небольшое повышение температуры тела, утомляемость, боль в месте укола. Но все эти реакции проходят в течение суток.

"Предварительные результаты позволяют сделать вывод о безопасности прививки", – добавил он.

Всего в исследовании препарата примут участие 3 тысячи добровольцев. Из них 2,4 тысячи человек получат вакцину, а 600 человек – плацебо.

В исследовании могут принять участие подростки 12–17 лет, которые ранее не болели коронавирусом, не имеют противопоказаний к препарату или иных медицинских противопоказаний.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что подростки гораздо лучше реагируют на появление антител, чем взрослые. Он также отметил, что подростки не испытывали серьезных побочных эффектов от вакцинации, кроме повышения температуры до 37,4 градуса.

Вакцину от коронавируса для подростков "Спутник М" зарегистрировали в России 24 ноября 2021 года. Она состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. По итогам испытаний Минздрав выдал все необходимые документы.

Подростков с 12 до 15 лет будут вакцинировать только с разрешения родителей. С 15 лет потребуется собственное согласие ребенка.