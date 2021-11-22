Гинцбург рассказал о сроках начала исследования вакцины от COVID-19 для детей в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Центр имени Гамалеи Минздрава РФ готов подать документы на исследование детской вакцины от COVID-19, заявил глава Центра Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, в настоящее время ожидает одобрения пакет документов об эффективности и безопасности вакцины для детей 12–17 лет.
"Это позволит нам подать следующий готовый пакет документов, который будет направлен на исследование данного препарата "Спутник V", разведенного в определенное количество раз для исследования на группе детей в возрасте от 6 до 11 лет", – отметил Гинцбург.
Он также рассказал, что как только одобрение на подростковую вакцину будет получено, то появится возможность выпустить препарат в гражданский оборот. При этом использовать препарат будут с полного согласия ребенка и его родителей.
Гинцбург уточнил, что подростки гораздо лучше реагируют на появление антител, чем взрослые. Он также отметил, что подростки не испытывали серьезных побочных эффектов от вакцинации, кроме повышения температуры до 37,4 градуса.
"Больше никаких побочных эффектов у детей, которые были в исследовании, не было", – заключил Гинцбург.
Ранее главный педиатр столичного департамента здравоохранения Исмаил Османов заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом среди детей является непростой. Специалист предупредил, что у несовершеннолетних болезнь может протекать под разными масками. По его словам, это могут быть обычный грипп, кишечная инфекция и просто головная боль.
В столице начали третью фазу клинического исследования вакцины от COVID-19 для подростков
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