Педиатр назвал непростой ситуацию с заболеваемостью COVID-19 среди детей в РФ

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Главный педиатр столичного департамента здравоохранения Исмаил Османов заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом среди детей является непростой. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Количество больных растет. По сравнению с первой волной число заболевших детей увеличилось в 3–4 раза. С третьей волной – в 2 раза. На этом фоне, конечно, увеличилось и количество госпитализаций", – пояснил врач.

Специалист предупредил, что у несовершеннолетних болезнь может протекать под разными масками. По его словам, это могут быть обычный грипп, кишечная инфекция и просто головная боль.

У детей грудного и раннего возраста, отмечает Османов, начало заболевания может протекать без повышения температуры и специфических проявлений. Это приводит к тенденции оттягивания обращений к медикам.

"Чем раньше получается выявить COVID-19 у детей, тем эффективнее работает лечение и тем лучше прогноз заболевания. И здесь нужно не ждать клинических проявлений болезни, а при выявлении вируса сразу обращаться к медицинским специалистам", – добавил эксперт.

Ранее стало известно, что в Москве из-за "Дельта"-штамма возросло количество детей, заболевших COVID-19. Раньше госпитализация ребенка, заразившегося коронавирусом, была весьма редкой ситуацией. Теперь в столичные медучреждения ежедневно доставляют 25–30 детей.

