В Москве госпитализируют от 25 до 30 детей с COVID-19 в день

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве из-за "Дельта"-штамма возросло количество детей, заболевших COVID-19. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"У нас существенно возросло количество заболевших детей. На пике в октябре их было более тысячи ежедневно. Если раньше COVID-19 у детей, как правило, протекал либо в бессимптомной форме, либо с легкими проявлениями ОРВИ, то сейчас мы все чаще фиксируем среднюю или тяжелую форму", – пояснила она.
Ракова отметила, что раньше госпитализация ребенка, заразившегося коронавирусом, была весьма редкой ситуацией. Теперь в столичные медучреждения ежедневно доставляют 25–30 детей. По ее мнению, это связано с тем, что штамм "Дельта" более агрессивен.
В настоящий момент в больнице находятся 150 детей с коронавирусной инфекцией, из них 4 подключены к ИВЛ.
"Все это требует от нас применять более серьезную терапию. Уже сейчас нередко мы используем препараты, которые блокируют развитие цитокинового шторма. Мы отработали новый алгоритм, по которому дети из группы риска на ранних стадиях начали применять моноклональные антитела для предотвращения тяжелого течения заболевания", – добавила Ракова.
Она также рассказала о том, как проходит третья фаза клинических испытаний вакцины "Спутник М", предназначенной для подростков 12–17 лет. В этом этапе примут участие 3 тысячи добровольцев, из которых 2 400 человек получат вакцину, а 600 человек – плацебо. Знать о том, в какую из групп попадет тот или иной подросток, не будет ни он сам, ни его родители, ни врач.
"Уже 700 детей прошли необходимые исследования, из них 400 получили первый компонент вакцины", – отметила вице-мэр.
Исследование проводится на базе 12 медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы. Участие в нем могут принять подростки в возрасте от 12 до 17 лет, не болевшие коронавирусом и не имеющие противопоказаний к препарату.
Ранее главный педиатр Депздрава, главный врач ДГКБ имени Башляевой Исмаил Османов рассказал, что исследование "Спутника М" будет проводиться в течение года.
По его словам, вакцина для подростков "Спутник М" фактически является тем же двухкомпонентным препаратом, что и "Спутник V", но в меньшей дозировке (1/5 от взрослой версии вакцины).
В Москве началась третья фаза клинического исследования вакцины от COVID-19 для подростков
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