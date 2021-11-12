Врач рассказал об исследованиях вакцины от COVID-19 для подростков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве в рамках третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник М" прививку сделали 56 детям, рассказал главный педиатр Депздрава, главный врач ДГКБ имени Башляевой Исмаил Османов РИА Новости.
По его словам, планируется, что исследования будут проходить в течение года.
"Всего будет участвовать три тысячи детей-добровольцев. На данный момент записались уже более двух тысяч детей", – сказал Османов.
Ранее стало известно о начале третьей фазы клинического исследования вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М". В испытаниях будут участвовать три тысячи человек от 12 до 17 лет.
Это та же двухкомпонентная вакцина "Спутник V" для лиц старше 18 лет, но в меньшей дозировке – 1/5 от взрослой.
"Это наш город": в Москве началась 3-я фаза клинического исследования вакцины "Спутник М"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: