Врач рассказал об исследованиях вакцины от COVID-19 для подростков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве в рамках третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник М" прививку сделали 56 детям, рассказал главный педиатр Депздрава, главный врач ДГКБ имени Башляевой Исмаил Османов РИА Новости.

По его словам, планируется, что исследования будут проходить в течение года.

"Всего будет участвовать три тысячи детей-добровольцев. На данный момент записались уже более двух тысяч детей", – сказал Османов.

Ранее стало известно о начале третьей фазы клинического исследования вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М". В испытаниях будут участвовать три тысячи человек от 12 до 17 лет.

Это та же двухкомпонентная вакцина "Спутник V" для лиц старше 18 лет, но в меньшей дозировке – 1/5 от взрослой.