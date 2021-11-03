Медики рассказали о неожиданных последствиях COVID-19 для детей

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Пандемия коронавируса вызвала рост распространения расстройств пищевого поведения (РПП) у детей и подростков. К такому выводу пришли испанские ученые. Результаты их исследований опубликованы на сайте Wiley Online Library.
Авторы работы отмечают, что в период пандемии РПП часто вызывают нарушения привычного распорядка жизни, эпидемиологические ограничения, эмоциональный стресс, а также увеличение времяпрепровождения в социальных сетях.
В совокупности это приводит к снижению самооценки и возникновению недовольства своим телом, что может вызвать нервную и атипичную анорексию, нервную булимию, компульсивное переедание, неконтролируемое употребление препаратов для набора мышечной массы и так далее.
По данным ученых Центра биомедицинских исследований сетевой физиопатологии ожирения и питания (Каталония), количество случаев расстройства пищевого поведения среди людей в возрасте до 30 лет в 2020 году увеличилось на 15%. А состояние пациентов с уже диагностированным РПП заметно ухудшилось на фоне пандемии.
Ранее главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ, академик РАН Лейла Намазова-Баранова рассказала, что постковидный синдром может наблюдаться у детей, которые переболели коронавирусом даже в легкой и бессимптомной формах. По ее словам, у юных пациентов также наблюдались соматические и когнитивные изменения.
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