Эксперт рассказала о постковидном синдроме у детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Постковидный синдром может наблюдаться у детей, которые переболели коронавирусом даже в легкой и бессимптомной формах. Об этом рассказала главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ, академик РАН Лейла Намазова-Баранова.

"Даже переболев в легкой или бессимптомной формах, дети имеют очень длинный хвост последствий", – приводит слова эксперта РИА Новости.

Намазова-Баранова подчеркнула, что 1,5 года назад специалисты начали наблюдать группу детей, которые переболели COVID-19. Часть группы переболела бессимптомно или в легкой форме.

По ее словам, даже через несколько месяцев после выздоровления у детей наблюдались изменения в состоянии здоровья как соматического, так и когнитивного.

Ранее группа ученых выявила механизмы воздействия коронавируса на организм человека, которые могут приводить к тяжелым нарушениям слуха. Было установлено, что COVID-19 способен проникать в клетки тела не только в легких, но и в мозге, в слизистой оболочке носа, в пищеводе, кровеносных сосудах и сердце.

Также, по словам специалистов, потерю слуха может спровоцировать появление частиц коронавируса в тканях внутреннего уха человека.

