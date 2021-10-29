Ученые сообщили о тяжелых нарушениях слуха из-за коронавируса

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Группа американских ученых выявила механизмы воздействия коронавируса на организм человека, которые могут приводить к тяжелым нарушениям слуха. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказала профессор Стэнфордского университета (США) Константина Станкович, специалисты решили проверить, от чего зависит потеря слуха и звон в ушах у людей, переболевших коронавирусом. Для этого была сформирована клеточная модель.

Было установлено, что COVID-19 способен проникать в клетки тела не только в легких, но и в мозге, в слизистой оболочке носа, в пищеводе, кровеносных сосудах и сердце. Потерю слуха может спровоцировать появление частиц коронавируса в тканях внутреннего уха человека.

Пока Станкович и ее коллеги не выяснили, каким образом происходит перемещение частиц. Наиболее вероятным считается вариант с евстахиевыми трубами, которые соединяют носоглотку с ухом. Кроме того, возможно заражение через обонятельные нервы носа и ткани мозга.

Директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Оксана Драпкина ранее назвала наиболее распространенные последствия перенесенного коронавируса. По словам эксперта, наибольший удар болезнь наносит по нервной системе.

