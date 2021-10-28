В Роспотребнадзоре предупредили, что COVID-19 может способствовать облысению

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Перенесенный COVID-19 может способствовать преждевременному облысению.

Об этом рассказала замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"COVID-19 часто сопровождается повышенным тромбообразованием, нарушениями кровоснабжения и дисфункцией эндокринной системы. Это может способствовать облысению", – приводит ее слова ТАСС.

Она отметила, если коронавирусная инфекция протекает в тяжелой форме, то способна поражать различные органы и системы. После этого требуется длительный восстановительный период. При легком течении, добавила специалист, во многих случаях пациенты обращаются за медпомощью слишком поздно. Это может привести к развитию постковидного синдрома.

Ранее врач-дерматовенеролог Пироговского центра Анна Щетинина рассказала, что после перенесенного коронавируса может измениться состояние волосяных луковиц. Как следствие – волосы тускнеют и теряют силу, а также выпадают.

Кроме того, специалист посоветовала сдать анализ крови и ввести в рацион цинк, магний, селен и витамин D. В отдельных случаях врачи могут назначать плазмотерапию и мезотерапию в формате инъекционных коктейлей с содержанием цинка.