Врач рассказала, как остановить выпадение волос после коронавируса

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Врач-дерматовенеролог Пироговского центра Анна Щетинина рассказала о том, как остановить выпадение волос после перенесенного коронавируса и как за ними ухаживать, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Специалист отметила, что после COVID-19 действительно может обрываться нормальный цикл роста волос.
"Коронавирус здесь – только одна из причин, и до сих пор научно не подтверждена прямая взаимосвязь между перенесенной коронавирусной инфекцией и выпадением волос", – заявила Щетинина.
Врач объяснила, что после болезни может измениться состояние волосяных луковиц. Как следствие – волосы тускнеют и теряют силу, а также выпадают. Для их восстановления нужно применить комплекс мер.
Так, следует сдать анализ крови и ввести в рацион цинк, магний, селен и витамин D. В отдельных случаях врачи могут назначать плазмотерапию и мезотерапию в формате инъекционных коктейлей с содержанием цинка.
Ранее стало известно, что исследователи обнаружили микронутриенты для лечения постковидного синдрома. При этом пока не установлено, чем именно он вызван.
"Специальный репортаж": Осложнения коронавируса
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