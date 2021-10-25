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Общество

25 октября, 20:11

Врач рассказала, как остановить выпадение волос после коронавируса

общество

Фото: depositphotos/nicoletaionescu

Врач-дерматовенеролог Пироговского центра Анна Щетинина рассказала о том, как остановить выпадение волос после перенесенного коронавируса и как за ними ухаживать, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Специалист отметила, что после COVID-19 действительно может обрываться нормальный цикл роста волос.

"Коронавирус здесь – только одна из причин, и до сих пор научно не подтверждена прямая взаимосвязь между перенесенной коронавирусной инфекцией и выпадением волос", – заявила Щетинина.

Врач объяснила, что после болезни может измениться состояние волосяных луковиц. Как следствие – волосы тускнеют и теряют силу, а также выпадают. Для их восстановления нужно применить комплекс мер.

Так, следует сдать анализ крови и ввести в рацион цинк, магний, селен и витамин D. В отдельных случаях врачи могут назначать плазмотерапию и мезотерапию в формате инъекционных коктейлей с содержанием цинка.

Ранее стало известно, что исследователи обнаружили микронутриенты для лечения постковидного синдрома. При этом пока не установлено, чем именно он вызван.

"Специальный репортаж": Осложнения коронавируса

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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