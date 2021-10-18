Специалисты обнаружили микронутриенты для лечения постковидного синдрома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Согласно данным международных исследований, постковидный синдром встречается у 10–20% пациентов, которые переболели коронавирусом. Так, у некоторых перенесших заболевание сохраняются слабость, одышка, боль в суставах и костях, кашель и потеря обоняния. Об этом сообщает News.ru.

В материале говорится, что на сегодняшний день ученые не пришли к единому мнению, чем вызван постковидный синдром.

При этом в период реабилитации после COVID-19 международные группы ученых рекомендуют принимать комплексные добавки к пище, содержащие микронутриенты, говорится в статье.

Так, экспертная группа Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA) выделила витамины и минералы, необходимые для иммунитета. В них вошли шесть витаминов – D, С, А, В6, фолат и В12, а также четыре минерала – цинк, железо, медь и селен.

Как утверждают ученые, прием микронутриентов особенно актуален в холодное время года, когда иммунная система ослаблена.

Ранее главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева рассказала, что постковидный синдром протекает у пожилых людей гораздо тяжелее, а потому для них необходима особая программа реабилитации после перенесенного COVID-19.

Ткачева отметила, что восстановительная терапия должна быть сосредоточена не только на физических упражнениях, но и включать в себя когнитивные тренировки, поскольку довольно часто у пациентов после коронавируса наблюдается нарушение памяти.

