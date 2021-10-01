Ученые объяснили появление необычных патологий после COVID-19

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Американские биологи из Рочестерского университета определили причину множества необычных симптомов, которые сохраняются после формального выздоровления от коронавируса. Статья была опубликована в журнале PeerJ – Life& Environment.
Ученые указали на то, что вирус нарушает нормальную работу рецептора ACE2, используя его для проникновения в организм. Именно он задействован во множественных процессах в организме и отвечает за его здоровую работу.
"Мы предполагаем, что ACE2 имеет белковые взаимодействия, которые нарушаются во время инфекции SARS-CoV-2, что вносит свой вклад в спектр патологий COVID-19", – заявил руководитель исследования профессор биологии Джон Уэррен.
Специалисты установили ряд потенциальных белков-партнеров для ACE2, которые имеют прямое отношение к осложнениям после коронавируса.
Одно из них – нарушение свертываемости крови. Ученые объяснили этот процесс проблемами связи между ACE2 и белками, которые участвуют в пути коагуляции.
Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов ранее предупредил, что вакцинация от коронавируса для переболевшего человека может стать способом облегчить постковидный синдром. При этом он добавил, что масштабными исследованиями это еще не подтверждено, но существуют определенные свидетельства.
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