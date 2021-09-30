Тестирование пациентов с ОРВИ поможет оперативнее начать лечение от COVID-19 – эксперт

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

С 1 октября пациенты с симптомами ОРВИ будут подвергаться экспресс-тестированию на COVID-19. Об этом Агентству "Москва" заявил главврач диагностического центра №5 Павел Гуляев.

Врач рассказал, что экспресс-диагностика позволит врачам и больным выиграть время и максимально оперативно начать лечение.

"В результате тестирования экспресс-методикой принимается решение – если пациент положительный на коронавирус, – в этом случае очевидно, что пациент болен не банальным ОРВИ, а именно коронавирусной инфекцией, и ему выдаются лекарственные препараты специфической направленности", – подчеркнул Гуляев.

Главврач напомнил главное отличие ОРВИ от коронавируса: COVID-19 протекает сложнее и чреват серьезными последствиями.

"Речь идет о том, чтобы не просто раньше начать лечение, но и избежать самолечения пациента. Чтобы он не пытался в первые дни исправить ситуацию самостоятельно, а обратился к специалистам и по факту обращения принял какое-то конкретное решение", – заключил Гуляев.

Ранее сообщалось, что экспресс-тест занимает порядка 10–20 минут. При положительном результате тестированию подвергнут также тех, кто проживает с больным.