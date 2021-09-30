Тестирование пациентов с ОРВИ поможет оперативнее начать лечение от COVID-19 – эксперт

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
С 1 октября пациенты с симптомами ОРВИ будут подвергаться экспресс-тестированию на COVID-19. Об этом Агентству "Москва" заявил главврач диагностического центра №5 Павел Гуляев.
Врач рассказал, что экспресс-диагностика позволит врачам и больным выиграть время и максимально оперативно начать лечение.
"В результате тестирования экспресс-методикой принимается решение – если пациент положительный на коронавирус, – в этом случае очевидно, что пациент болен не банальным ОРВИ, а именно коронавирусной инфекцией, и ему выдаются лекарственные препараты специфической направленности", – подчеркнул Гуляев.
Главврач напомнил главное отличие ОРВИ от коронавируса: COVID-19 протекает сложнее и чреват серьезными последствиями.
"Речь идет о том, чтобы не просто раньше начать лечение, но и избежать самолечения пациента. Чтобы он не пытался в первые дни исправить ситуацию самостоятельно, а обратился к специалистам и по факту обращения принял какое-то конкретное решение", – заключил Гуляев.
Ранее сообщалось, что экспресс-тест занимает порядка 10–20 минут. При положительном результате тестированию подвергнут также тех, кто проживает с больным.
Всем москвичам с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тесты на COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: