В Москве всем пациентам с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тесты на COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В Москве пациентам с симптомами ОРВИ будут проводить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Выявлять антиген в тестовом порядке начали в столице в июле. Тесты показали высокую эффективность: в 85% случаев их результат совпадал с ПЦР.
"С учетом их высокой эффективности и в условиях подъема заболеваемости мы решили утвердить новый алгоритм работы с пациентами. Теперь такой тест на антиген будет проводиться в обязательном порядке всем пациентам с симптомами ОРВИ", – заявила Ракова.
Экспресс-тест занимает порядка 10–20 минут. В случае положительного результата тестированию подвергнут также тех, кто проживает с больным. Экспресс-процедуру по-прежнему потребуется дополнить ПЦР-тестом.
Такой подход позволит оперативно поставить диагноз и приступить к лечению, что особенно важно в условиях пандемии коронавируса, подчеркнула заммэра.
К 29 сентября в Москве выявили 3 004 новых случая коронавируса. Всего по России зарегистрировали 22 430 новых эпизода заболеваемости.
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