В Москве всем пациентам с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тесты на COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Москве пациентам с симптомами ОРВИ будут проводить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Выявлять антиген в тестовом порядке начали в столице в июле. Тесты показали высокую эффективность: в 85% случаев их результат совпадал с ПЦР.

"С учетом их высокой эффективности и в условиях подъема заболеваемости мы решили утвердить новый алгоритм работы с пациентами. Теперь такой тест на антиген будет проводиться в обязательном порядке всем пациентам с симптомами ОРВИ", – заявила Ракова.

Экспресс-тест занимает порядка 10–20 минут. В случае положительного результата тестированию подвергнут также тех, кто проживает с больным. Экспресс-процедуру по-прежнему потребуется дополнить ПЦР-тестом.

Такой подход позволит оперативно поставить диагноз и приступить к лечению, что особенно важно в условиях пандемии коронавируса, подчеркнула заммэра.

К 29 сентября в Москве выявили 3 004 новых случая коронавируса. Всего по России зарегистрировали 22 430 новых эпизода заболеваемости.

