Вакцина "КовиВак" защищает от заражения коронавирусной инфекцией на 98,4%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Директор по качеству центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова Александра Синюгина заявила, что вакцина от коронавируса "КовиВак" на 98,4% защищает от заражения инфекцией. Об этом пишет ТАСС.

"На данный момент полный цикл вакцинации нашей вакциной прошли уже более полумиллиона жителей России. По нашим данным, уровень протекции (защиты) вакцинированного населения от заражения коронавирусной инфекцией составляет 98,4%, а защита от тяжелой формы течения составила 99,1%", – пояснила она.

Ранее врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал о новой вакцине от COVID-19. По словам эксперта, "Бетувакс" будет отличаться от других отечественных препаратов способом доставки антигена. Сообщается, что у вакцины почти не будет противопоказаний, кроме индивидуальной непереносимости.