Лавров прибыл в Бахрейн, где примет участие в стратегическом диалоге РФ – ССАГПЗ

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Бахрейна Манаму для участия в девятом стратегическом диалоге России со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), передает ТАСС.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова анонсировала, что на полях диалога РФ – ССАГПЗ у министра ожидается немало двусторонних встреч. Предыдущая встреча глав внешнеполитических ведомств этого формата состоялась в Сочи в сентябре 2025 года.

Ранее Лавров рассказывал, что Владимир Путин посетит Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС и встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября.

При этом известно, что Си Цзиньпин также пригласил на саммит президента США Дональда Трампа. Помощник президента России Юрий Ушаков указывал на то, что инициатива по проведению трехсторонней встречи трех глав государств останется за Пекином.

