Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября, 22:30

Политика

Лавров прибыл в Бахрейн, где примет участие в стратегическом диалоге РФ – ССАГПЗ

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Бахрейна Манаму для участия в девятом стратегическом диалоге России со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), передает ТАСС.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова анонсировала, что на полях диалога РФ – ССАГПЗ у министра ожидается немало двусторонних встреч. Предыдущая встреча глав внешнеполитических ведомств этого формата состоялась в Сочи в сентябре 2025 года.

Ранее Лавров рассказывал, что Владимир Путин посетит Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС и встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября.

При этом известно, что Си Цзиньпин также пригласил на саммит президента США Дональда Трампа. Помощник президента России Юрий Ушаков указывал на то, что инициатива по проведению трехсторонней встречи трех глав государств останется за Пекином.

Читайте также


политика

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика