Собянин сообщил об уничтожении уже 37 летевших на Москву беспилотников

Фото: MAX/"Минобороны России"

Силами противовоздушной обороны (ПВО) ликвидированы еще 25 БПЛА, летевших на Москву. Об этом в MAX заявил Сергей Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

Ранее градоначальник сообщал о ликвидации 12 вражеских беспилотников, которые летели на столицу. Таким образом, всего за вечер 17 октября силы ПВО сбили 37 воздушных целей.

На фоне отражения атаки в столичных аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

