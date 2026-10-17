17 октября, 23:14Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении уже 37 летевших на Москву беспилотников
Фото: MAX/"Минобороны России"
Силами противовоздушной обороны (ПВО) ликвидированы еще 25 БПЛА, летевших на Москву. Об этом в MAX заявил Сергей Собянин.
По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.
Ранее градоначальник сообщал о ликвидации 12 вражеских беспилотников, которые летели на столицу. Таким образом, всего за вечер 17 октября силы ПВО сбили 37 воздушных целей.
На фоне отражения атаки в столичных аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.