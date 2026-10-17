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17 октября, 11:03

Мэр Москвы

Собянин: за семь дней к Московскому региону летело 2 730 БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В период с 08:30 10 октября до 08:30 17-го числа в сторону Московского региона летело 2 730 беспилотников. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

По словам градоначальника, большинство дронов ликвидировали на дальних рубежах. При этом 534 БПЛА сбили на подлете к столице.

С начала суток в сторону столицы направлялись 144 вражеских аппарата. Все они уничтожены средствами ПВО Минобороны России.

Всего за минувшую ночь нейтрализованы 610 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны. Их перехват осуществлялся с 20:00 16 октября до 08:00 17-го числа.

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