Более 600 дронов за ночь сбито над регионами России

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 610 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Дроны были сбиты в период с 20:00 16 октября до 08:00 17-го числа. БПЛА нейтрализовали над территориями Ленинградской, Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Калужской, Воронежской, Ростовской, Смоленской и Тульской областей.

Кроме того, вражеские аппараты ликвидировали над Московским регионом, Ханты-Мансийским автономным округом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее беспилотник ударил по автобусу сообщением Лисичанск – Краснодар на участке автодороги из Новоайдара в Счастье в Луганской Народной Республике. В результате погиб водитель, еще 10 пассажиров пострадали. Трое из них находились в тяжелом состоянии.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о теракте. СК России намерен провести полное и всестороннее расследование, установить и привлечь к ответственности причастных к атаке.