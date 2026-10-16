Уголовное дело возбуждено после атаки БПЛА по автобусу в ЛНР

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Следствие возбудило уголовное дело о теракте после атаки украинского БПЛА по автобусу в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко уточнила, что следствие организовало комплекс мероприятий, направленных на сбор доказательств, установление типа и модели дрона, а также на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

СК планирует провести полное и всестороннее расследование, установить и привлечь к ответственности причастных к этой атаке.

БПЛА нанес удар по автобусу сообщением Лисичанск – Краснодар на участке автодороги из Новоайдара в Счастье 16 октября. В результате погиб водитель транспорта и пострадали 10 пассажиров.

Трое из них находятся в тяжелом состоянии, их направили в республиканскую клиническую больницу. Остальным помощь оказывается в ближайшем к месту удара медучреждении.

