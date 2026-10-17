Над подмосковной Истрой уничтожили семь беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников над городским округом Истра в Московской области. О ликвидации семи аппаратов сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева в мессенджере МАХ.

По ее данным, все семь беспилотников уничтожили силы противовоздушной обороны министерства обороны России.

Информации о последствия на земле в сообщении Витушевой не приводится.

Ранее Сергей Собянин сообщил о попытках беспилотников прорваться к Москве. По его данным, силы противовоздушной обороны сбили 69 аппаратов на подлете к городу. На фоне атаки все аэропорты столицы временно приостановили работу.