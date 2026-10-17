17 октября, 05:26Мэр Москвы
Собянин сообщил об отражении атаки уже 69 направлявшихся к Москве БПЛА
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Число беспилотников, уничтоженных на подлете к Москве, продолжает расти. Системы противовоздушной обороны сбили еще 25 аппаратов, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
По словам мэра столицы, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о последствиях налета в сообщении не приводится.
Ранее Собянин сообщал об уничтожении 44 беспилотников, направлявшихся к столице. С учетом новых данных общее число сбитых аппаратов достигло 69.
На фоне атаки временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.