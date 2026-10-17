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17 октября, 06:54

Мэр Москвы

Собянин сообщил об уничтожении еще 75 летевших на Москву беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны продолжают отражать атаку беспилотников, направляющихся к столице. ПВО уничтожила еще 75 БПЛА, сообщил Сергей Собянин.

Ранее мэр Москвы информировал о ликвидации 69 беспилотников. С учетом новых данных общее число уничтоженных аппаратов, летевших к столице, достигло 144.

По словам градоначальника, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Сообщения о перехватах беспилотников поступали и из других регионов. Над подмосковной Истрой уничтожили семь аппаратов.

Еще два беспилотника сбили ночью в Ленинградской области. Об уничтожении воздушных целей сообщал губернатор региона Александр Дрозденко.

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