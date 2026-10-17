17 октября, 06:54Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении еще 75 летевших на Москву беспилотников
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские средства противовоздушной обороны продолжают отражать атаку беспилотников, направляющихся к столице. ПВО уничтожила еще 75 БПЛА, сообщил Сергей Собянин.
Ранее мэр Москвы информировал о ликвидации 69 беспилотников. С учетом новых данных общее число уничтоженных аппаратов, летевших к столице, достигло 144.
По словам градоначальника, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Сообщения о перехватах беспилотников поступали и из других регионов. Над подмосковной Истрой уничтожили семь аппаратов.
Еще два беспилотника сбили ночью в Ленинградской области. Об уничтожении воздушных целей сообщал губернатор региона Александр Дрозденко.