Собянин сообщил об уничтожении еще 75 летевших на Москву беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны продолжают отражать атаку беспилотников, направляющихся к столице. ПВО уничтожила еще 75 БПЛА, сообщил Сергей Собянин.

Ранее мэр Москвы информировал о ликвидации 69 беспилотников. С учетом новых данных общее число уничтоженных аппаратов, летевших к столице, достигло 144.

По словам градоначальника, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Сообщения о перехватах беспилотников поступали и из других регионов. Над подмосковной Истрой уничтожили семь аппаратов.

Еще два беспилотника сбили ночью в Ленинградской области. Об уничтожении воздушных целей сообщал губернатор региона Александр Дрозденко.