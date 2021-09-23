Центр Чумакова увеличит мощности для производства вакцины "КовиВак"

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Центр имени Чумакова увеличит мощности производства вакцины "КовиВак" в 2–2,5 раза. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки России.

Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН завершил модернизацию оборудования, которая позволит увеличить мощности производства вакцины от коронавируса "КовиВак".

Директор центра Айдар Ишмухаметов рассказал, что модернизация прошла успешно и завершилась по графику. На новом оборудовании уже начато производство вакцины.

Это, по словам руководителя, даст центру возможность увеличить мощности до 2,5 раза.

"Поэтому мы считаем, что в ближайшее время "КовиВак" станет гораздо более доступным для всех российских граждан", – подчеркнул Ишмухаметов.

Он добавил, что в общей сложности в гражданский оборот выпущено уже 1,5 миллиона доз вакцины. До конца года планируют ввести еще 2,5 миллиона доз.

Ранее стало известно, что в Армении в рамках сотрудничества Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), министерства экономики Армении и фармацевтической компании Liqvor Pharmaceuticals началось производство российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт".

Первая партия препарата уже была произведена и направлена в Центр имени Гамалеи на проверку. После необходимых тестов она станет доступна для населения Армении.

