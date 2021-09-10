Голикова заявила, что быстрое создание вакцин не означает их плохое качество

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Быстрое создание вакцин не означает их плохое качество, это всего лишь следствие развития науки, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе рабочей поездки в Мордовию.

"Часто боятся этого слова – быстрое создание вакцин... Быстрое создание вакцин – это не значит некачественное создание вакцин", – приводит слова Голиковой РИА Новости.

По словам вице-премьера, в настоящее время наука развились таким образом, что вакцины стали препаратами, которые быстро создаются.

Так, первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V" была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Ее разработали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

В настоящее время для вакцинации россиян используется четыре препарата – "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Также в России завершили стадию доклинических испытаний интерназальной вакцины "Спутник V". Назальная форма препарата представляет собой второй компонент "Спутника V", который распыляется в нос с помощью специальной насадки на шприц.