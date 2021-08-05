Стали известны промежуточные итоги испытаний вакцины "ЭпиВакКорона"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Иммунологическая эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" составляет 79%, сообщает газета "Известия" со ссылкой на промежуточные итоги клинических испытаний препарата.
Такие результаты были получены в ходе независимой проверки компании "Клиникал ресерч лаборатори", на 42-й день после прививки антитела IgG к коронавирусу нашли у 79% вакцинированных.
Отмечается, что специалисты признали вакцину эффективной и безопасной, а также выяснили, что она никого не инфицирует.
Уточняется, что участие в исследованиях приняли 2 999 человек, 2 253 из них привили "ЭпиВакКороной", 746 – получили плацебо.
По словам заместителя руководителя центра "Вектор" Татьяны Непомнящих, данные результаты свидетельствуют только об иммунологической эффективности препарата.
"Важно подчеркнуть, что если в испытаниях найдено 79% людей с обнаруженными антителами IgG, то это так называемая иммунологическая эффективность вакцины. Не нужно путать ее с эпидемиологической эффективностью", – пояснила она.
Непомнящих также добавила, что эпидемиологическая эффективность исходит из других данных и высчитывается по особой формуле.
Ранее в центре "Вектор" Роспотребнадзора, где была разработана вакцина "ЭпиВакКорона", сообщили, что состав препарата позволяет использовать его для ревакцинации неограниченное количество раз.
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