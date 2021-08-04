Гендиректор ВОЗ призвал ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о необходимости ввести временный мораторий на ревакцинацию от коронавируса до конца сентября.
"Мы призываем всех, у кого есть влияние, – олимпийских атлетов, инвесторов, бизнес-лидеров, религиозных лидеров и каждого отдельного человека в его семье и сообществе – поддержать наш призыв на мораторий для дополнительных доз вакцин как минимум до конца сентября", – приводит его слова РИА Новости.
В то же время эксперты ВОЗ допустили, что мораторий придется продлить, чтобы вакцинировать достаточное количество людей во всем мире до конца года.
Они также подчеркнули, что в мире зафиксировано неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19.
Ранее врач рассказала, через какое время после вакцинации доноры могут сдавать кровь. По словам главврача Центра крови имени Гаврилова Депздрава Москвы Ольги Майоровой, сделать это можно уже через месяц.
Переболевшие и вакцинированные москвичи могут стать донорами плазмы. Как ранее сообщала Майорова, в разгар пандемии стационары нуждаются в бесперебойной поставке антиковидной плазмы для переливания больным пациентам. В ней содержатся антитела к коронавирусу, которые помогают людям быстрее побороть болезнь.
Житель столицы рассказал об опыте вакцинации от COVID-19
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