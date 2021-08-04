Гендиректор ВОЗ призвал ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса

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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о необходимости ввести временный мораторий на ревакцинацию от коронавируса до конца сентября.

"Мы призываем всех, у кого есть влияние, – олимпийских атлетов, инвесторов, бизнес-лидеров, религиозных лидеров и каждого отдельного человека в его семье и сообществе – поддержать наш призыв на мораторий для дополнительных доз вакцин как минимум до конца сентября", – приводит его слова РИА Новости.

В то же время эксперты ВОЗ допустили, что мораторий придется продлить, чтобы вакцинировать достаточное количество людей во всем мире до конца года.

Они также подчеркнули, что в мире зафиксировано неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19.

Ранее врач рассказала, через какое время после вакцинации доноры могут сдавать кровь. По словам главврача Центра крови имени Гаврилова Депздрава Москвы Ольги Майоровой, сделать это можно уже через месяц.

Переболевшие и вакцинированные москвичи могут стать донорами плазмы. Как ранее сообщала Майорова, в разгар пандемии стационары нуждаются в бесперебойной поставке антиковидной плазмы для переливания больным пациентам. В ней содержатся антитела к коронавирусу, которые помогают людям быстрее побороть болезнь.

