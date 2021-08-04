Врач рассказала, через какое время после вакцинации доноры могут сдавать кровь

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Донор может сдавать кровь через месяц после перенесенного коронавируса или вакцинации, рассказала главный врач Центра крови имени Гаврилова Депздрава Москвы Ольга Майорова.
"Если человек переболел коронавирусом и если это не была тяжелая пневмония, то как и при респираторном заболевании – можно сдавать кровь через месяц после выздоровления. И при вакцинации тоже через месяц после последней вакцины", – рассказала она в интервью РИА Новости.
За прошлый год московские волонтеры сдали более 135 литров крови, а с начала этого года еще около 90 литров. Ежегодно в акциях принимают участие три тысячи волонтеров-доноров.
Кроме того, переболевшие и вакцинированные москвичи могут стать донорами плазмы. Как ранее сообщала Майорова, в разгар пандемии стационары нуждаются в бесперебойной поставке антиковидной плазмы для переливания больным пациентам. В ней содержатся антитела к коронавирусу, которые помогают людям быстрее побороть болезнь.
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