Количество доноров крови в Москве в 2021 году увеличилось почти в полтора раза

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В Москве с начала года по май донорами крови стала 61 тысяча человек. Этот показатель выше прошлогоднего на 16 тысяч, рассказала главный врач Центра крови имени Гаврилова Ольга Майорова.
"За пять месяцев 2020 года 45 тысяч доноров осуществили более 63 тысяч донаций. За пять месяцев 2021 года 61 тысяча доноров осуществили около 92 тысяч донаций", – цитирует "Агентство Москва" врача.
Она добавила, что на безвозмездной основе кровь в этом году сдали 42 тысячи человек, еще 12 тысяч горожан стали донорами впервые.
Кроме того, Майорова подчеркнула, что регулярная сдача крови благотворно влияет на организм человека.
"Регулярная сдача крови способствует омоложению организма на клеточном уровне – за счет того, что после донации организм стремится как можно быстрее восполнить кровопотери. Это стимулирует производство новых клеток крови и, в свою очередь, помогает поддерживать хорошее здоровье. Кроме того, систематическое донорство крови и ее компонентов снижает риск инфаркта миокарда, уменьшает риск сезонных вирусных и хронических заболеваний, повышает иммунитет и стрессоустойчивость донора", – объяснила специалист.
Всемирный день донора крови в разных странах отмечается 14 июня.
Ранее сообщалось, что плазму крови от переболевших коронавирусом доноров получили в Москве 13 тысяч пациентов. Данный метод лечения был рекомендован специалистами клинического комитета COVID-19 в апреле прошлого года.
"Это наш город": плазму с антителами к COVID-19 получили уже 13 тыс пациентов в Москве
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