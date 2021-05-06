Плазму с антителами к COVID-19 получили уже 13 тыс пациентов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Плазму крови от переболевших коронавирусом доноров получили в Москве 13 тысяч пациентов, передает портал мэра и правительства столицы.
"Чуть больше года назад мы выписали из стационаров первых пациентов, для лечения которых был успешно применен экспериментальный на тот момент метод переливания плазмы с антителами к коронавирусу. Пройден нелегкий путь. Технология стала обычной практикой, и сегодня мы говорим уже о 13 тысячах пациентах, получивших такие трансфузии уже в рамках утвержденного клинического протокола лечения коронавирусной инфекции", – отметил главный трансфузиолог Москвы Андрей Буланов.
Уточняется, что данный метод лечения был рекомендован специалистами клинического комитета COVID-19 в апреле прошлого года.
Донором может стать переболевший коронавирусом человек в возрасте от 18 до 55 лет. При этом после первого положительного теста на инфекцию должно пройти не менее 5 недель. К противопоказаниям относятся хронические заболевания, ВИЧ, сифилис, вирусные гепатиты.
Доноры получают вознаграждение в размере 5 000 рублей. Также им выдают компенсацию на питание в размере 1 235 рублей.
Если человек сдает плазму безвозмездно, донация может быть засчитана в количество, необходимое для получения статуса Почетный донор Москвы или Почетный донор России.
Ранее сообщалось, что на горячую линию для доноров плазмы за год работы обратились около 160 тысяч москвичей. На сегодня кровь с антителами сдали 20 тысяч человек.
В Москве 20 тыс человек сдали плазму с антителами к COVID-19
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