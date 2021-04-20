Более 85 тыс жителей Москвы стали донорами крови в 2020 году

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В прошлом году свыше 85 тысяч москвичей стали донорами крови, причем 83 тысячи сделали это на безвозмездной основе, заявила главный врач Центра крови имени Гаврилова Ольга Майорова. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"В 2020 году донорами стали более 85 тысяч человек, среди которых более 83 тысяч – безвозмездные доноры. Впервые донорами стали более 31 тысячи человек", – рассказала она.
Также в 2020 году в Москве было осуществлено более 175 тысяч донаций крови и ее компонентов. Всего столичные медучреждения получили 51 тысячу доз тромбоконцентрата, 38 тысяч литров эритроцитсодержащих сред и 30 тысяч литров свежезамороженной плазмы.
С 2007 года 20 апреля в России ежегодно отмечают Национальный день донора. В городах страны в праздник проходят всевозможные тематические мероприятия о донорстве. Для всех желающих сдать кровь будут работать медицинские центры и станции переливания.
Ранее гематолог рассказал, что кровь безопасно сдавать не более трех раз в году. Если становиться донором чаще, повышается риск развития анемии. Кроме того, он рекомендует воздержаться от донорства женщинам, поскольку они имеют физиологическую кровопотерю до одного литра в год.
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