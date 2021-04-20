Гематолог рассказал, кому не рекомендуется сдавать кровь

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Гематолог Центра изучения печени РУДН, профессор, доктор медицинских наук Николай Стуклов рассказал Москве 24, кто и по каким причинам не может сдавать кровь.

С 2007 года 20 апреля в России ежегодно отмечают Национальный день донора. Он посвящен людям, которые безвозмездно сдают кровь для здоровья и жизни других. В городах страны в праздник проходят всевозможные тематические мероприятия о донорстве. Для всех желающих сдать кровь будут работать медицинские центры и станции переливания.

Гематолог отметил, что кровь безопасно сдавать не более трех раз в году. Если становиться донором чаще, повышается риск развития анемии, заявил собеседник Москвы 24. Кроме того, он рекомендует воздержаться от донорства женщинам.

"Женщина имеет физиологическую кровопотерю. В норме это до 1 литра крови в год. Показатель может быть выше в случае заболевания репродуктивной системы. Это уже примерно 2–3 донорские кровоотдачи", – объясняет эксперт.





Николай Стуклов гематолог В нашей стране минимум 70% женщин живут с дефицитом железа. При сдаче крови человек его теряет. Поэтому любая кровопотеря будет усугублять для женщин эту историю. А женщине еще быть беременной, кормить ребенка.

Также донорство противопоказано детям, подчеркнул специалист. Не допускают к сдаче крови и людей с весом менее 60 килограммов, отметил он. Гематолог пояснил, что стандартная кровоотдача в 400 миллилитров может оказать на них негативный эффект. Вместе с тем по верхней границе веса ограничений нет.

"Плюс обычно любые хронические заболевания, которые требуют наблюдения врача, все являются противопоказаниями к сдаче крови", – уточнил собеседник Москвы 24.





Николай Стуклов гематолог У желающих стать донорами в рационе должна быть мясная пища. Ведь железо всасывается в кровь из мяса. Поэтому вегетарианцы не могут быть донорами.

"Также желающие стать донорами должны вести здоровый образ жизни и вести профилактику инфекционных заболеваний", – добавил он.

По словам специалиста, существует доказанная польза от донорства для человека. Это объясняется развитием в организме состояния, когда кровопотеря для него становится естественным процессом.

"Многими исследованиями доказано, что доноры лучше переносят кровопотерю в следующий раз. По этой причине в некоторых европейских странах для службы в вооруженных силах или органах правопорядка от кандидатов требуется опыт донорства. Потому что доноры какое-либо ранение или другое связанное с кровопотерей происшествие перенесут гораздо легче. То есть экстремальные состояния донор переносит в последующем лучше, чем тот, кто им не является", – резюмировал гематолог.

Ранее стало известно, что участниками марафона "Достучаться до сердец. Донорство 2021" в январе стали 600 горожан. Жители столицы сдали 267 литров крови. В Москве донорский марафон проходит уже в шестой раз.