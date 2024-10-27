Попытка незаконного пересечения госграницы пресечена в Брянской области

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Российские силы пресекли попытку пересечения государственной границы вооруженной группой лиц в Брянской области, рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Уточняется, что отпор противнику был дан 27 октября в районе нежилого населенного пункта Манев в Климовском районе. В отражении атаки принимали участие как силы пограничников соответствующего управления ФСБ России по Брянской области, так и подразделения Росгвардии и Вооруженных сил РФ (ВС РФ).

"В настоящее время обстановка в Климовском районе стабильная и находится под контролем сил Оперативного штаба в Брянской области", – заключил глава региона.

Ранее ВС РФ пресекли попытку украинской группировки перейти через госграницу в районе Нового Пути в Курской области. Благодаря действиям группировки войск "Север" противник потерял около 15 солдат из личного состава убитыми и ранеными, а также остался без двух бронемашин. Также один украинец попал в плен.

