Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военнослужащие РФ пресекли попытку украинской группировки перейти через госграницу в районе Нового Пути в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Это удалось подразделениям группировки войск "Север". Благодаря их усилиям противник потерял около 15 солдат из личного состава убитыми и ранеными, а также остался без двух бронемашин. ВС РФ удалось взять одного украинца в плен.

Также российские военные смогли предотвратили пять контратак в районе населенных пунктов Александрия, Новоивановка и Плехово. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, танк, две бронемашины и автомобиль. Кроме того, ВС РФ смогли перехватить трех сдавшихся в плен украинских солдат.

Подразделения группировки войск "Север", по информации ведомства, продолжили наступление, в ходе которого нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад теробороны ВСУ возле населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка и Плехово.

При этом в министерстве уточнили, что авиация, артиллерия и ракетные войска продолжают наносить поражение по живой силе и технике ВСУ в Курской области, а также их резервам и районам сосредоточения в Сумской области.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Владимир Путин утверждал, что ВСУ уже потеряли стабильное управление над своими подразделениями, окруженными в Курской области. Он также добавил, что Украина в этом регионе лишилась 26 тысяч военнослужащих за последний месяц.

