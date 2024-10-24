Путин заявил, что ВС РФ начали ликвидацию блокированной части группировки ВСУ под Курском

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ВС РФ окружили в Курской области около 2 тысяч украинских военнослужащих, которых начали ликвидировать. Об этом сообщил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

"Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри. Пока безуспешно", – добавил глава государства, отметив активные действия российской армии на курском направлении.

Кроме того, Путин указал на уверенное продвижение вперед российских военнослужащих на всех участках линии боевого соприкосновения.

"Это тоже хорошо известно, никто этого не отрицает", – подытожил российский лидер.

Бои с ВСУ в Курской области не прекращаются с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

По последним данным, потери украинских военных с начала боевых действий в Курской области составили 26 222 военных и 176 танков.

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов ранее заявлял, что к середине октября российским войскам удалось освободить около половины территорий региона, занятых противником.

