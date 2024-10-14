Алаудинов заявил об освобождении около 50% занятой ВСУ территории Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Уже около 50% занятой украинскими военными территории в Курской области с начала августа удалось освободить. Об этом сообщил ГТРК "Курск" заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.

Командир "Ахмата" также заявил в эфире радиостанции "Комсомольская правда", что спецоперация завершится уже в этом году. По его словам, этому поспособствуют выборы президента в США, ближневосточный конфликт и само состояние Украины. Алаудинов считает, что заявления лидеров Украины и Запада о битве "до последнего украинца" уже почти сбылись.

"Дальше уже украинский народ не в состоянии будет поставлять мужское население в эту мясорубку, чтобы угодить Владимиру Зеленскому", – подчеркнул он.

Алаудинов уточнил, что в своих прогнозах он основывается на Священном Писании.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

По последним данным, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 22,9 тысячи военных и 157 танков. По данным СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах, украинские солдаты обозлились на жителей приграничных территорий Курской области и усилили на них репрессии из-за неудач на фронте.

В свою очередь, глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева заявила, что бойцы ВСУ вывезли на Украину сельскохозяйственную технику с занятых территорий района, а то, что не смогли вывезти, сожгли.

