Потери ВСУ на курском направлении превысили 22,9 тыс военных

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За время боевых действий на курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в общей сложности свыше 22 950 солдат и 157 танков, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Вместе с тем украинские военные лишились 72 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 917 боевых бронированных машин и 630 автомобилей. Также российские войска уничтожили 189 артиллерийских орудий, 36 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 9 HIMARS и 6 MLRS американского производства.

Кроме того, были уничтожены 9 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 5 транспортно-заряжающих машин, 48 станций РЭБ, 9 РЛС контрбатарейной борьбы, 3 РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники. При этом 13 оказались инженерными машинами разграждения.

ВСУ также потеряли 1 установку разминирования УР-77 и 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

При этом в Минобороны РФ уточнили, что за сутки Украина потеряла более 300 солдат, 8 боевых бронированных машин, а также 3 артиллерийских орудия, 2 миномета и 11 автомобилей. Также один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Сражения с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что украинские солдаты обозлились на жителей приграничных территорий Курской области и усилили на них репрессии из-за неудач на фронте. По словам главы Кореневского района Марины Дегтяревой, бойцы ВСУ вывезли на Украину сельскохозяйственную технику с занятых территорий района, а то, что не смогли вывезти – сожгли.

Она также рассказала, что ей известно о расстрелах мирных жителей при эвакуации из населенных пунктов и множестве других преступлений ВСУ.