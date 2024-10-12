Движение транспорта перекроют в центре столицы 12 и 13 октября

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12 октября, 22:56

Политика

Зеленский сообщил о попытках России оттеснить ВСУ в Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил в опубликованном в телеграм-канале видео об остановке в Курской области.

По его словам, российские военные пытаются оттеснить позиции Вооруженных сил Украины, однако украинские солдаты "держат определенные рубежи".

Боевые столкновения с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

За время боев на курском направлении ВСУ потеряли в общей сложности более 22,3 тысячи человек и 150 танков. Кроме того, как рассказал командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, ВС РФ освободили от украинских подразделений 19 населенных пунктов в Курской области. По его словам, подразделения РФ активно продвигаются на курском направлении, ежедневно уничтожая большие группы противника.

ВС РФ продолжают активные боевые действия против ВСУ под Курском

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