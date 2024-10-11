Алаудинов рассказал о панике украинских подразделений в Курской области

Фото: телеграм-канал "Апти Алаудинов "АХМАТ"

Украинские военные, которые находятся в Курской области, пребывают в панике и замешательстве. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил командир спецназа "Ахмат" и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-майор Апти Алаудинов.

Он также рассказал, что нынешняя обстановка в Курской области внушает оптимизм и дает надежду на скорое освобождение региона от украинских подразделений.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

По последним данным, ВСУ потеряли на курском направлении более 21 550 военных и 139 танков с 6 августа. 9 октября ВС РФ освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. При этом российская армия продолжает наступление.

Алаудинов заявлял, что украинские военные вынуждены были сбежать на технике через границу на участке в Курской области. Во время бегства подразделения ВСУ, по его словам, потеряли часть своих танков, а некоторую технику бойцы 155-й бригады морских пехотинцев сожгли прямо на ходу.

