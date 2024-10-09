09 октября, 14:06Политика
ВС РФ освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Подразделения группировки войск "Север" российской армии освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области, передает пресс-служба Минобороны РФ.
В данный момент они продолжают ведение наступательных действий, уточнили в ведомстве. Помимо этого, бойцы нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьина, Любимовки, Нового Пути и Плехова.
В ходе боевых действий ВС РФ также отразили две атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Любимовка и Плехово, в результате чего противник потерял до 20 человек.
Сражения с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.
По информации главы Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина, Украина, вторгаясь на территорию Курской области, планировала захватить и заминировать Курскую АЭС. По его мнению, если бы ВСУ смогли воплотить этот план в реальность, то Европе грозила бы экологическая и гуманитарная катастрофа, сравнимая с Чернобыльской.
ВС РФ продолжают активные боевые действия против ВСУ под Курском